大立光7月營收月增逾一成 法人評等為買進

大立光（3008）公告7月營收38.03億元，月增12.84%、年減17.84%，符合市場預期；分析師表示，主要因蘋果iPhone 12s鏡頭進入出貨旺季，以及高階Android手機鏡頭出貨持穩，由於iPhone 12s系列機種即將啟動鏡頭拉貨動能，加上榮耀自華為集團切分出來之後，已重獲美商供應關鍵零組件，Android陣營高階鏡頭需求回溫，預期下半年營收將重回成長軌道。

大立光公告7月營收38.03億元，雖較法人原先預期40.2億元低5.7%，但符合預期；主要因iPhone12s鏡頭進入出貨旺季，以及高階Android手機鏡頭出貨持穩。

法人機構表示，展望第3季，蘋果年度新機iPhone 12s啟動鏡頭拉貨動能，為了增加鏡頭進光量，鏡頭直徑皆加大且進一步加大主鏡頭光圈，增加鏡頭製造難度，預期下半年四款iPhone 12s機種零組件鋪貨量將為9,000萬支，鏡頭拉貨將自本季啟動，成為最大營收成長動能。預估第3季營收151億元，季增49%。因營收規模有效放大，預期毛利率將回到第1季水準，獲利季增125%，每股稅後純益（EPS）有49.8元好表現。

展望今年，隨著iPhone 12s鏡頭出貨帶動營收走高，加上榮耀自華為集團切分出來之後將陸續發表新機，帶動Android陣營高階鏡頭出貨量，預估2021年營收535億元，年減4%，EPS有165元水準。

iPhone 12s系列機種即將啟動鏡頭拉貨動能，加上榮耀自華為集團切分出來之後，已重獲美商供應關鍵零組件，Android陣營高階鏡頭需求回溫，預期大立光下半年營收將重回成長軌道，因營收回溫，評等為買進投資建議。