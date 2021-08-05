天正國際、雷科7月營收 同創歷年新高

被動元件設備廠和材料廠，天正國際（6654）和雷科7月營收各別為1.09億元、1.6億元，其中天正國際單月營收站上近33月以來高點，上半年獲利達9,522萬元，超越2018年同期的9,300萬元，創歷年同期新高。

天正國際為自動化檢測包裝設備廠，過去以被動元件測試包裝機為主，近幾年從被動元件拓展至LED、半導體封裝及LTCC（低溫共燒陶瓷）濾波器等領域。

今年以來在WiFi 6等新興應用帶動LTCC需求強勁，相關廠商包括璟德、華新科和奇力新等均積極擴產，供應鏈透露，天正國際已成為其中兩家的供應商，第3家則在認證中。

在被動元件穩中透強的趨勢下，天正國際訂單能見度佳，反映在業績表現上，今（5）日公布上半年財報，獲利達9,522萬元，年增逾三倍，更是超越2018年同期的9,300萬元，創歷年同期新高，累計上半年每股純益2.78元，主要是因為股本從2.36億元提升至3.33億元。

雷科同樣受惠於被動元件產業熱絡，客戶擴產需求迫切、積極添購設備，公司的雷射修整設備下半年訂單較上半年大增5成，反映在營運上，雷科7月營收為1.6億元，月增24.9%、年增91.4%；累計今年前7個月營收達9.94億元，年增43.4%，站上近三年的同期高點。