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台股月線保衛戰成功 跌20點收17,603點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

亞洲股市今（5）日呈現漲跌互見，而台股則進行月線保衛戰，指數呈現狹幅震盪，雖然資金流進電子族群，成交比重占大盤逾六成，不過權值電子股不表現、傳產族群遭到調節，進而壓抑指數表現，終場下跌20點，收在17,603點，守住月線關卡，成交量達3,808億元。

盤面上，電子及金融權值股不表態，台積電（2330）、鴻海（2317）、國泰金（2882）、富邦金（2881）紛紛收平盤，面板股也遭到調節；另外，傳產族群的塑化、鋼鐵、運輸等類股紛紛壓在盤下，指標股如：台塑化（6505）、中鋼（2002）等均以下跌作收。

不過，中小型股持續受到買盤關愛，世界領軍攻上漲停，力旺（3529）、群聯（8299）等長逾5%，帶動櫃買指數上漲1.77點或0.79%，收在223.97點。

日盛上選基金研究團隊表示，以基本面來看，目前包括：半導體、半導體設備、蘋概股、Miniled、驅動IC、電源管理IC、MCU、ABF載板、車用半導體、5G供應鏈、Wi-Fi、伺服器、PCB、工業電腦等產業展望樂觀，預期今年下半年及明年業績均有機會持續成長，可觀察相關個股表現。

整體而言，美科技股財報普遍亮眼，加上多數科技股第2季營運佳且第3季展望樂觀，均有利於台股短線延續反彈格局。

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