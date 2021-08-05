聯電本季毛利率優 股價突破前高再創波段新高

聯電（2303）本季展望在晶圓代工調漲及產品組優化，本季營收和獲利可望再創新高，毛利率將超越35%，在外資強勢回補下，今日股價突破前波的62.7元，再創波段新高，一度來到63元，資金強勢回歸晶圓代工類股。

同屬成熟製程短缺的世界先進，股價表現更為凌厲，股價一度漲停，來到146.5元，改寫掛牌以來新天價。

聯電稍早公布第2季財報，第2季合併營業收入為新台幣509.1億元，季增8.1%、年增14.7%，創單季新高；毛利率站上31.3%，歸屬母公司純益為119.4億元，每股純益0.98元，也是近年來高點，且本季營收和獲利展望持續創高，外資也給予調高評等，目標價喊到102元。

世界預估第3季營收將達 115億到119 億元，季增 13%到17%，為連兩季站穩百億元大關，預估 44-46%，站穩 40% 大關，營益率 32.5-34.5%，衝破 30%，雙率均可望寫下近 14 年來新高。