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南亞科10奈米自主技術向前推進 今日順利完成填息

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導
南亞科董事長吳嘉昭。攝影／公司提供。
南亞科董事長吳嘉昭。攝影／公司提供。

南亞科自主技術開發的10奈米技術向前推進，且持續看好DRAM產業正向發展 ，帶動今日除息展現瞬間填息氣勢，開盤不久已完成填息。

南亞科今日除息1.3元，以75.3元開出，不到一分鐘即完成填息，在大盤由紅翻黑下，股價呈現強勢。

南亞科董事長吳嘉昭在主持股東會時表示，目前公司自主研發的第一代10奈米級製程技術(1A)已完成試產線裝機，前導產品和第二顆下世代DDR5都正在試產中；另外，第二代10奈米(1B)級製程技術的首顆產品也將於近期內開始試產。

他強調，公司也將持續優化20奈米產品組合，除增加在伺服器及PC OEM客戶的認證，也將加速低功率產品推廣，未來目標市場包括攜帶型產品、汽車及工業等應用，可以有效提高產品價值與銷售彈性。

至於稍早董事會通過決定斥資3,000億元興建12吋新廠案，他表示，此新廠興建計，是為了滿足市場需求及公司長遠的發展。

吳嘉昭說，公司已規劃在南林科技園區中興建新的廠房，持續導入先進製程及產品，並擴充產能，新廠預計年底動土，目標於112年底前開始裝機，產能規模將視市場需求分階段設置。

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