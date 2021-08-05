力抗台股波動 法人：增加台股高股息基金

根據臺灣證券交易所資料顯示，自今年4月起，傳產與電子類股占大盤成交金額比重呈現相互消長的情況，成交金額比重皆在 50%上下波動，顯示資金在兩大產業間遊走且輪動快速。法人分析，若只投資單一產業恐風險過大，現階段均衡配置才是王道，可增加台股高股息基金，有股息收入作為下檔保護，可望力抗台股波動。

台灣經濟持續受惠於歐美國家陸續解封，帶動傳產貨品復甦，且電子產品需求強勁，台積電（2330）法說會上修全球半導體成長率至17%，半導體產能吃緊將延續到2022年，電子、傳產各有利基。

德國股神科斯托蘭尼（Kostolany）曾提出的「遛狗理論」，當主人走路時，小狗會在前面跑來跑去，即便跑得很遠，但遲早會跑回主人身邊。小狗代表的是股價，不管漲跌最終都會回到主人身邊，即回歸基本面。

目前台股短線可能呈現區間震盪，根據國家發展委員會公告，6月台灣景氣對策信號為40分，持續亮出紅燈，顯示本土疫情雖造成經濟活動有所降溫，但整體趨勢未變，下半年基本面續佳。整體而言，在聯準會(Fed)升息循環結束前，全球金融情勢長多不變，在資金動能充沛下，台股後市不看淡。

觀察上半年台股相關報酬指數，截至6月底，加權報酬指數成長19.71%，不含金融電子報酬指數漲幅達34.75%，表現最佳，顯示傳產人氣爆棚漲勢凶猛，反觀電子報酬指數則呈現休息狀態，漲幅僅13.81%相對落後。

隨著第3季電子業拉貨旺季到來，強勁需求可望帶動半導體、5G手機、伺服器的出貨量持續成長，電子股有望啟動補漲行情。由於類股輪動快速，與其每天提心吊膽追漲，倒不如交給專業經理人，透過基金投資一籃子績優股，均衡配置於各產業並掌握成長利多。

以國泰台灣高股息基金（0056）為例，其電子類股持股比重約7成，非金電比重約3成，主要布局以高股息、基本面佳的半導體類股為主，並看好汽車供應鏈將重啟拉貨需求，今年上半年累積漲幅達39.52%，高於同類型平均25.32%的漲幅，且高股息在股市震盪中亦能提升保護力。

國泰台灣高股息基金經理人林耕億表示，台灣企業6月營收表現整體優於預期，今年企業獲利成長預估已上修至 53%，目前電子股基本面仍佳，預期供需持續吃緊下後續仍有表現機會，且美國多檔科技巨頭股價已轉強，有望帶動台灣電子族群表現，隨車用晶片荒下季有望紓緩，加上電動車佔比提升，預期車用營運動能有望向上。

台灣疫情逐漸受到控制，且全球貨幣政策寬鬆與經濟持續復甦之下，台股短線類股輪動快速但長多趨勢不變，預計在拉回消化近期國際疫情利空後，有機會再轉強攻高，逢低可趁勢布局。