高殖利率、強勢中小型族群 台股後市多空聚焦點

雖疫情持續升溫，但美股維持高檔震盪，其中，S&P500相對強勢而創歷史新高，因此間接激勵今（4）日亞股表現，台股小幅開高後維持在平盤之上震盪，成交量持續縮減，終場指數上漲70點，收在17,623點。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，Delta變種病毒肆虐，導致美國經濟數據表現轉弱，美股轉為高檔震盪格局，引導外資在台股也維持觀望的態度，台股下檔主要靠內資支撐。

雖近期散戶指標的融資餘額隨著指數高低震盪，維持中性格局，但金管會公布截至6月底，共有超過55萬人定期定額投資ETF和台股，投資總額衝破455億元，人數與金額都創下歷史新高，相較於去年同期均暴增逾一倍，顯示指數高位階之下，散戶選股與選擇進場時機的難度增加，為避開選股因此選擇ETF為投資方向，並且以定期定額避開選擇進場時機的風險，但對於中長線經濟面看法仍維持樂觀，資金持續流入下，市場資金充沛無虞，給予指數下檔強烈支撐。

但美股高檔震盪時，台股即使資金充沛也難以獨自強勢衝高，因此也維持在萬七至萬八之間箱型整理，等待美股整理後轉強創高，台股才有望跟隨挑戰萬八以上的機會。

近期美股因Delta變種病毒干擾而轉為震盪，加上港陸股因政治因素而表現弱勢，導致台股拉回至月線附近震盪整理，短線未有明確方向，盤面間觀望氣氛濃厚，並且指數下跌時出量，但反彈時量縮，維持價量背離的格局，壓抑指數表現空間，中小型族群維持相對強勢，顯示市場信心仍維持正向，指數下檔支撐力強。

但在價量背離格局未轉變之前，上檔壓力將難以突破，因此近期操作應避免過度積極，指數量縮反彈時避免追高，等待指數震盪拉回時分批布局高殖利率股與強勢中小型電子族群。