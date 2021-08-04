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疫苗夯！國泰、富邦投信搶募免疫生技ETF

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
莫德納疫苗示意圖。路透
莫德納疫苗示意圖。路透

全球瘋疫苗，台灣也掀起概念股投資熱，看準基因免疫成為下世代關鍵趨勢，富邦投信遞件申請「全球基因免疫生技指數」認可後，證交所公告，國泰投信4日申請「Solactive全球基因免疫與醫療革命指數」資格認可並獲審查通過，後續國泰投信可發行連結的ETF商品。

今年投信ETF募集狂吹主題式風潮，「打對台」的情況更是屢見不鮮，包括中信投信和富邦投信前後募集台股的半導體ETF，國泰、富邦投信又相繼募集電動車概念ETF，現在兩家投信再同步申請基因免疫指數資格，就看誰先募集ETF，有機會在相同的主題搶先吸引關注。

證交所表示，國泰投信申請的「Solactive全球基因免疫與醫療革命指數（Solactive Global Genomics Immunology and medical revolution index）」是由Solactive AG指數公司編製維護。

該指數自已開發市場國家（包括台灣、韓國，但不含中國）上市的股票，依據市值、流動性標準及FactSet的產業分類初步篩選合格樣本，再透過Solactive開發的自然語言處理（NLP）系統ARTIS®進行評分排序，找出在生技和基因產業高度投入的公司，現成分股計50檔。

此前富邦投信7月8日申請的是「NYSE FactSet全球基因免疫生技指數（NYSE® FactSet® Global Genomics and Immuno Biopharma Index）」資格認可，由ICE Data Indices LLC編製和維護。

富邦投信的指數涵蓋全球43個國家，經市值及流動性篩選後，同樣透過Factset產業分類系統，挑出基因免疫生技相關的成分股，再計算各家公司綜合關係關鍵字分數，選取前50檔納入指數，現成分股計49檔。

富邦投信 ETF 國泰

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