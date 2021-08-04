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外資買超106.19億 買超面板三雄逾16萬張

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（4）日收復月線及17,600點關卡，三大法人中，外資買超106.19億元最多，統計外資買超前十大個股中，面板三強，晶圓代工雙雄全上榜，外資買超個股冠軍為群創（3481），單日買超75,513張；另外，合計三家面板股獲外資買超達16萬1,713張。

台股今（4）日電子股重掌兵符占大盤成交比重超過6成，主要由半導體股領軍上攻，面板股也強漲，終場以17,623.89點作收，上漲70.13點，三大法人買超96.5億元，其中外資買超106.19億元，投信賣超29.97億元，自營商買超（合計）20.29億元。

統計外資買超前十大個股依序是群創、友達（2409）、華邦電（2344）、彩晶（6116）、聯電（2303）、旺宏（2337）、永豐金（2890）、國泰台灣5G+、中鋼（2002）、台積電（2330）等；外資買超個股冠軍為群創，第二大則是友達，外資買超52,165張，買超第三大為華邦電，獲外資單日買超44,266張；另外，外資買超彩晶34,035張。

聯電收在60.5元，再站上60元大關，上漲1.85%，外資買超27,380張，投信賣超1,342張，自營商買超4,074張，合計三大法人買超30,112張；台積電收在596元，漲幅0.33%，外資今日買超6,831張，連三買。

外資 個股

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