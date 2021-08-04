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電子股領軍台股收漲70.13點 三大法人買超96.5億

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 本報系資料庫
台股示意圖。 本報系資料庫

台股今（4）日開高震盪收高，電子股重掌兵符占大盤成交比重超過6成，主要由半導體股領軍上攻，面板股也強漲，終場以17,623.89點作收，上漲70.13點，成交量3,740.25億元；三大法人買超96.5億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超106.19億元，投信賣超29.97億元，自營商買超（合計）20.29億元，其中自營商（自行買賣）買超5.47億元，自營商（避險）買超14.81億元。

台股今日以17,588.64點開高，盤中高點達17,636.11點，資金明顯轉到電子股，半導體股表現強勢，聯電（2303）、台積電（2330）、聯發科（2454）、股王矽力-KY（6415）、權值股的鴻海（2317）等都收紅，友達（2409）、群創（3481）、彩晶（6116）強漲，指數終場收在17,623.89點，漲幅0.4%。

自營商 台股 三大法人

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