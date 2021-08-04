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電子股成交占比逾6成 台股收盤上漲70點收17,623點
台股今(4)日收盤指數17,623.89點，上漲 70.13點，成交量 3,740.25億元；資金轉向電子類股，電子股今日成交占大盤比例超過六成。
今日資金明顯轉移到電子類股，成交占大盤比例超過六成，其中，約35%資金用入半導體族群，聯電（2303）仍是焦點所在，聯詠（3034）、創見（2451）、華泰（2329）、矽統（2363）、矽力-KY（6415）、天鈺（4961）、新唐（4919）、穎威及宇瞻（8271）表現強勢；此外，光電類股雖僅獲得15%左右資金，類股指數漲幅盤中逾2.5%，友達（2409）、群創（3481）、牧德（3563）、華興（6164）、彩晶（6116）、太極（4934）及元晶（6443）等強勢上漲。
航運股今日成交占比降低至18%左右，貨櫃三雄橫盤整理；貿易百貨類股強勢則聚焦在富邦媒（8454）攻上1,800元拉抬所致。
群益投顧說，市場對半導體法說利多有正向反應，加上貨櫃三雄季線附近止穩，指數有機會嘗試挑戰月線。加權指數若站上月線、17,600點頸線壓力，將是結束整理轉強的訊號，不過，目前需要半導體聯手航運同時領軍上攻，一次就站回月線有難度。櫃買指數領先大盤站穩月線，中小型電子股具良性輪動機會，IC封測、驅動IC、MCU、電源管理IC、Mosfet等成熟製程產品，可望獲得資金追捧。
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