美股刷新高 台股開盤17,588點漲34點

美股四大指數收盤全數上漲，標普500、費半指數再刷新新高，台股今（4）日開盤上漲34點，開在17,588點，早盤在台積電（2330）走揚且世界亮燈漲停，帶動半導體族群走揚，資金重返電子股，而貨櫃三雄也呈現小幅上漲。

在美股方面，受到美國疫情升溫及中國監管疑慮再起拖累，四大指數小幅開高後一度翻黑下跌。所幸隨後公布的製造業訂單大幅優於預期，且第2季企業財報與業績展望持續良好，提振整體股市在短暫的震盪後穩步走高，四大指數均收於接近全日最高點，其中標普500、費半指數再次創下歷史新高。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲278點，或0.79%，收在35116點；標普500指數上漲35.98點，或0.82%，收在4423.15點；Nasdaq指數上漲80.22點，或0.54%，收在14761.2點；費半指數上漲19.16點，或0.56%，收在3396.65點。

統一投顧認為，台灣確診人數降溫，以鬆綁降級，餐廳陸續開放內用，有利內需恢復。時序進入傳產及電子產業旺季，國內外法說會與財報季登場，財報利多及展望正向。台股連兩日收紅強攻，顯示下檔支撐強勁，短期技術面轉佳，可望向上挑戰月線，選股優於指數。以報價概念股、高殖利率概念股及業績題材股為主，如：IC載板、HPC供應鏈、APPLE供應鏈、航運、鋼鐵、高爾夫及汽車相關等族群。