台股解析／五大理由造成量縮 法人提醒防人氣退潮

台股今（3）日收在17,553.76點，成交量縮至3,841.69億元，法人分析，造成量縮的原因包括逢月線反壓、航運股走弱、大戶縮手、權值股不動、法人買氣不夠等，預估大盤將在季線及月線間震盪整理，同時提醒，成交量若持續縮減，恐須提防人氣退潮，但也有人認為，在OTC主攻下，大盤仍朝多頭前進，有機會再創高。

證券分析師陳浩表示，造成量縮的原因主要是大盤指數靠近月線遭遇反壓，投資人態度小心，另外就是航運股表現弱勢，台股大盤需要整理，但是，OTC的表現強勢，除了站上均線之外，且各均線呈現多頭排列，看好後續可由OTC主攻，集中市場指數約在季線及月線間整理。

張陳浩強調，看好台股仍朝多頭前進，有機會再創新高，在布局上，可以選擇強者恆強的IC設計股，例如具缺貨題材的面板驅動IC、第三代半導體、MOSFET等，還有蘋概股、半導體等也都可以逢回找買點，值得留意的是，還有位階低的三個族群，包括營建股及資產股、塑化股、新藥股及學名藥股等。

證券分析師黃漢成表示，大盤量縮原因包括大戶縮手、權值股不動、航運股走弱、法人買氣不夠等，因此保守看待台股的後市，預估在月線、季線間震盪，以個股表現為主，看好財報佳及7月營收好的個股有機會表現，由於目前線型不佳、國際股市似乎也漲不太動、Fed可能縮減購債等因素，反彈逢月線減碼。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，在市場追價意願不強下，預期大盤要花一點時間整理，將在季線及月線整理，至於今日量縮，可視為正常的整理過程。

統一投顧董事長黎方國表示，量縮不能只看一天，如果成交量持續縮減，則比較不好，代表有人氣退潮的可能，以成交量來看，4,000~5,000億元是比較舒服的量，進可攻、退可守，若超過5,000億元甚至到6,000億元的大量，容易造成恐慌，但低於4,000億元又有退潮的疑慮，因此交易量若持續量縮需要留意。