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小資族瘋台股！上半年定期定額買台股與ETF創高峰

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導

台股今年上半年登上萬七，國人瘋台股。金管會統計，今年上半年定期定額購買台股與ETF投資人數與成交金額，分別達55萬人與455億元，今年以來淨增加17萬人以及176億元，分別較去年底成長45%以及63%，上半年淨增加數字與新增加人數都創下歷史新高，全民瘋定期定額買台股與ETF進入5年最高峰。

根據金管會統計，至今年6月底為止，定期定額買台股與ETF的累計人數達55萬人，累計金額為455億元。如果與去年同期6月數字比較，一年以來定期定額買台股與ETF人數增加28萬人、累計金額淨增加283億元。

金管會為提升小資族以小額投資方式參與資本市場之便利性，及擴大證券商經營範圍，自2017年1月16日推動證券商辦理客戶定期定額方式購買台股與ETF，效益逐步擴大。

統計至今年6月底為止，已經有富邦、凱基、元大、華南永昌、永豐金、國泰、元富、兆豐、第一金、台中銀、土地銀行、群益金鼎及國票13家證券商承辦台股與ETF定期定額業務，契約簽訂人數55萬785人，成交金額455億4,317萬餘元。

金管會證期局副局長郭佳君指出，目前標的商品計有約100檔ETF與150檔股票，觀察發現，投資人的年齡佔比，40歲以下超過46%，41歲到50歲約30%，相較大盤投資人40歲以下不到三成，顯見投入定期定額買台股與ETF的年齡相較大盤來得年輕。

郭佳解釋認為，原因與近一年多來，台股指數以及交易量持續創新高，投資人透過定期定額方式，的確可以共享台股資本市場盛況，達到穩健投資目標，且定期定額屬於中長期，累計人數以及累計金額明顯是連續5年正成長。

台股指數 ETF

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