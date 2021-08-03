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8.2萬股民緊抱！中信半導體ETF擬配息0.25元

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導

國泰投信三台股人氣ETF-國泰台灣5G+（00881）、國泰永續高股息（00878）、國泰股利精選30（00701）8月配息出爐後，同樣剛完成評價並在8月做除息的中信關鍵半導體（00891）配息正式公布，中信投信公告，該ETF每單位擬發放0.25元現金，17日除息交易，換算單次配息率1.5%，年化為6.1%，但這次配息較多主要是成分股集中配息，後續預期減少，以指數殖利率2-3%來看，全年配息率應相差不遠。

中信關鍵半導體今年才掛牌，是國內首檔台股半導體ETF，也是中信投信進軍台股的第一檔ETF。在國人對半導體充滿興趣下，該ETF募集就有64億元，上市後一度成長到98億元，目前仍有87億元，受益人則節節成長，現有超過8.2萬股民持有，是上市櫃人氣第九高的ETF。

中信關鍵半導體瞄準台灣半導體鏈的成長商機，因應台股公司積極配息，也有每季都配息機制，此次是該ETF 5月底上市來首次除息和配息。中信投信公告，ETF每單位擬發放0.25元現金，17日除息交易，在除息前二個交易日、8月13日，還會做二次配息確認的公告，9月22日分配收益。

3日收盤價換算，中信關鍵半導體單次的配息率達1.5%，年化超過6%，但對此中信投信說明，這次配發較多主要是成分股6、7月集中配息，多數股息順利入袋，加上大盤短線修正，部分成分股殖利率走高，但全年配息率會貼近指數，加上後續三次季配息的全年配息率，應不會到算的6%那麼高。

中信關鍵半導體重視半導體產業的爆發能力，更建議投資人關注成分股的價差收益，搭配季配息則是讓投資人定期落袋為安，假設半導體股長線成長，每次除息都填息，投資人長抱賺價差外，也透過每次的配息先讓部分收益入袋。

中信關鍵半導體ETF首次配息公布。資料來源：中信投信
中信關鍵半導體ETF首次配息公布。資料來源：中信投信
中信關鍵半導體ETF首次配息擬配發0.25元。資料來源：中信投信
中信關鍵半導體ETF首次配息擬配發0.25元。資料來源：中信投信

配息 半導體 中信 ETF

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