台股外冷內熱 美聯準會動向為重大多空關鍵

美國ISM製造業採購經理人指數不如市場預期，但卻讓市場解讀為美國聯準會（Fed）緊縮腳步有望放緩，導致美股維持高檔震盪，亞股也未有明確方向，今（3）日亞洲主要指數多呈震盪走勢，台股成交量持續縮減，終場加權指數上漲50點，收在17,553點。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，疫苗施打後歐美經濟活動持續復甦，導致通膨快速擴張，為壓抑物價在可控範圍之內，Fed陸續警告將轉趨緊縮，其中，Fed理事成員最新明確表示，可能會在10月之前開始減碼購債，雖政策仍未定案，但股市位在歷史高檔，只要出現不確定因素便使股市震盪壓回。

但近期經濟數據出現轉弱跡象，初領失業救濟金人數高於預期，ISM製造業採購經理人指數連續二個月下滑，引發市場的擔憂，美股轉為高檔震盪整理，但弱勢經濟數據將降低Fed轉為緊縮的機率，加上疫苗對於變種病毒仍具有一定保護力，只要疫苗施打率持續提升，預期年底歐美消費旺季仍有望出現報復性消費，美股雖漲多後轉為整理，但在經濟復甦格局不變下，長線多頭格局不變，有望間接激勵台股跟隨向上。

分析師認為，近期Delta變種病毒肆虐，導致歐美新增確診人數快速增加，加上Fed持續釋出鷹派言論，導致外資在台股操作維持保守格局，現貨市場忽買忽賣，期貨留下大量未平倉空單，加上借券賣出餘額緩步增加，外資保守心態濃厚，因此指數跌深反彈時上方仍具有壓力。

但整體內資表現相對樂觀，投信近期在集中市場稍有減碼，但櫃買市場持續站在買方，並且政府資金在指數回檔時大力加碼，護盤心態堅決，整體籌碼面呈現土洋對作，但外資動向對於指數仍為重要關鍵，外資保守下指數仍難以強勢表現，目前仍須等待疫情與Fed轉鷹派的利空逐步消化，帶動美股再次轉為強勢，外資才有望轉為偏多操作，因此在外資轉多前，建議震盪拉回時再逢低布局。