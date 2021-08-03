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台股量縮收漲50.48點 三大法人買超15.49億

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（3）日開小低震盪，盤中以區間橫盤走勢為主，終場以17,553.76點作收，上漲50.48點，成交量3,841.69億元；三大法人買超15.49億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超9.39億元，投信賣超3.97億元，自營商買超（合計）10.07億元，其中自營商（自行買賣）買超1.66億元，自營商（避險）買超8.41億元。

台股今日以17,489.12點開出，盤中低點為17,456.2點，早盤由IC設計股領軍推升指數走高，高價股也有表現，權值股台積電（2330）、聯電（2303）收紅，航運股震盪，指數收在17,553.76點，漲幅0.29%。

自營商 台股 三大法人

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