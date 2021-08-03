台股漲50點收17,553點 量縮守穩5日及10線
台股今(3)日收盤指數17,553.76 點，上漲50.48點，成交量3,841.69億元，大盤量縮仍守住5日與10日均線。
台股今日維持在區間橫盤走勢，早盤在IC設計類股領軍之下，指數走高，高價股也隨之勁揚，矽力-KY（6415）、信驊（5274）及祥碩（5269）展現強勢；傳產股的第一銅（2009）受到消息面激勵而走高，電器電纜的華新（1605）及大亞（1609）也上揚；航運股仍是人氣匯集所在，股價仍呈現大幅起伏。
第一金投顧說，本周陸續公告上市櫃公司第2季財報及7月營收，可持續留意第2季財報亮眼或7月持續創高的投資機會，時序進入電子旺季，重量級法說會釋出下半年展望及風向,皆可觀察資金是否逐漸回流電子。傳產的航運依舊為人氣所在。美股持續走多頭軌道，大盤整理後，有望持續攻高，可挑選產業前景佳、營收展望優者逢低布局。
第一金投顧表示，盤面熱絡的鋼鐵、航運等各種報價維持高檔，在報價停止上漲以前，不預設高點，但需留意漲多拉回風險。景氣仍維持擴張階段下，盤勢仍可偏多看待，選股由業績成長強勁、具殖利率題材、報價上揚、進入旺季、低基期等個股較為適當，惟須嚴控持股水位與風險。
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