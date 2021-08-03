外資降評大立光目標價至3,295元 股價創兩個月低點

大立光（3008）不僅失去股王寶座，股價更是失守3,000元，日系外資看淡Android規格升需求，加上面臨玉晶光（3406）的競爭，調降大立光評等至中立，目標價由3,625元下修到3,295元；大立光今（3）日在高價千金股中表現偏弱，股價翻黑，一度下滑至2,895元，創下兩個多月來的低點。

日系外資表示，大立光在Android手機及iPhone手機上分別遭遇困境，原本看好可望受惠於Android手機規格升級，及新iPhone拉貨，推升營運動能，但目前來看在規格升級需求放緩，且可能持續到今年下半年及明年，蘋果的訂單則是面臨玉晶光的競爭恐遭到侵蝕。

日系外資下修大立光今年至後年每股盈餘預估到144.5元、156.9元、160.8元，調降幅度2%、9%、8%，決定將評等由原先的買進調降至中立，目標價下修到3,295元。

大立光今日以2,925元開出，上漲5元，股價開高走低，盤中一度翻黑至2,895元，失守2,900元關卡，創下2個多月來的低點，盤中跌幅逾1%；高價千金股部分，今日以祥碩（5269）最為強勢，盤中亮燈漲停，攻上2,205元，股王矽力-KY（6415）、信驊（5274）、富邦媒（8454）也是上漲表現。