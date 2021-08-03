高檔震盪！股市第3季開始「向下修正」，散戶該怎麼辦？

摘要 1.目前台灣景氣兩極化，陸股和港股走勢異常的疲弱，中國官方的政策、目前中美雙方的貿易爭端，開始延燒到其他領域的戰線，尤其是金融、科技業、資本市場皆開始被波及。 2.作者提醒要留意目前股市的基期，簡單來說就是正值高檔震盪格局，很容易讓市場主力和大股東、法人趁機拋售持股。

隨著陸續公布的數據顯示，目前臺灣的景氣狀況的確是出現兩極化的現象，科技業的整體產業的成長依然是相當驚人，不過其他內需服務業則是慘不忍睹，由於受雇員工人數仍相當龐大而且明顯受到疫情的影響，預估接下來的失業率持續攀升不會令人意外，可能要看政府如何出手處理，否則未來展望要保守些。

近期陸股和港股走勢異常的疲弱，究其原因自然是中國官方的政策和目前中美雙方的貿易爭端已經延續到其他領域的戰線，尤其是金融、科技業、資本市場皆開始被波及，全球經濟股市的表現是否會在中國大陸、香港這部分出現破口而拖累呢？值得關注！

近來我一再提醒各位要留意目前股市的基期，簡單來說就是正值高檔震盪格局，很容易讓市場主力和大股東、法人趁機拋售持股，散戶一定要特別小心！

保守者可以降低持股比例，增加現金和防禦商品（債券、黃金、不動產）；積極者除了汰弱留強持股之外，增加避險工具（期貨、指數ETF反一、黃金ETF正二、權證、選擇權）來預防任何可能的「萬一」！

我預估第3季的資本市場將陷入向下修正整理，股市的波動必然激烈，如果想要逢低承接及長期投資者，可以有耐性和冷靜去慢慢思考和行動，千萬不要太急躁！

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。