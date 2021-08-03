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晶圓代工先進製程傳漲聲 台積電雖不評論股價還是漲了

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電和三星比拚先進製程，供應商角色不可或缺，且隨著減碳的時程逼近，依賴比重就愈高。路透
台積電和三星比拚先進製程，供應商角色不可或缺，且隨著減碳的時程逼近，依賴比重就愈高。路透

外電報導，南韓三星電子有意調漲晶圓代工價格，開出先進製程漲價第一槍，台積電（2330）雖不評論價格問題，但周一ADR小漲作收，外資終止連六賣轉為買超，股價一舉收復5日線、月線及季線，今（3）日再開高，以594元開出，上漲4元，市值增至15.4兆元。

外電報導指出，三星喊出調漲價格，代表晶圓代工漲價將延伸到先進製程，目前在晶圓代工價格上以成熟製程的價格陸續出現調漲，聯電（2303）、力積電都有調漲，聯電二度上修今年全年產品均價（ASP）增幅。

台積電部分，先前只在成熟製程部分調升報價或取消價格折讓慣例，先進製程報價並無明顯波動；三星喊漲的動作，引來市場關注，台積電則是依往例，不評論價格。

台積電ADR周一上漲0.2%，收在116.86美元，外資則是轉為買超8,374張，今日以594元開出，盤中小漲，漲幅0.16%。

台積電 晶圓代工

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