美股漲跌互見 台股跌14點開17,489點

美股開高走低，四大指數收盤漲跌互見，台股今（3）日開盤小跌14點，開在17,489點，早盤在台積電（2330）、聯發科（2454）、聯詠（3034）等等走揚帶動下，指數翻紅，站回17,500關卡。

在美股方面，道瓊早盤開高上漲超過250點，盤中一度創下歷史新高，不過因公布7月PMI數據好壞不一，且美國疫情有持續升溫現象，加上國會議員染疫，使市場擔憂影響基建案投票進度。在能源、美債殖利率走低的拖累下，周期股普遍表現弱勢。不過費半指數則連4日上漲，收盤再次創下歷史新高。

終場四大指數漲跌互見，道瓊工業指數下跌97點，或0.27%，收在34838點；標普500指數下跌8.10點，或0.18%，收在4387.16點；Nasdaq指數上漲8.38點，或0.05%，收在14681點；費半指數上漲20.96點，或0.62%，收在3377點。

統一投顧認為，台股昨日大漲255點，順利收復短期五日及十日線，同時也帶動五日線翻揚。目前上檔壓力為月線的17,630點；下檔支撐為季線的17,170點。考量財報利多接近尾聲，雖然台灣第3季產業景氣仍佳，不過融資餘額過高，籌碼凌亂，預期指數未來將於月線及季線間區間震盪整理，選股優於指數，操作建議逢低擇優選股，選股可留意IC載板、Server供應鏈、APPLE供應鏈、航運、鋼鐵、汽車與電動車相關等族群。