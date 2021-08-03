快訊

亂源祖克柏？《醜陋真相》揭發的臉書矛盾之惡

中華隊今日觀戰焦點／桌球男團戰德國 林昀儒再碰奧恰洛夫

疫情調降二級警戒 集保呼籲股東會防疫不鬆懈

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
公司召開股東會防疫作業措施(集保結算所提供)
公司召開股東會防疫作業措施(集保結算所提供)

受新冠肺炎疫情影響，今年各公司股東會延至7月至8月間召開，依集保結算所統計，自7月起公司召開股東會，股東親臨股東會現場的出席人數，比起往年有大幅下降，各公司也都能依照疫情三級警戒防疫作業指引，落實執行防疫措施，並順利召開股東會。

因應疫情指揮中心於7月23日發布訊息，自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，集保結算所依金管會指示立即滾動式精進「防疫作業指引」，在確保股東健康安全之前提下，公司召開股東會的防疫措施，著重在股東會場及公用物品(如麥克風、用筆等) 應加強消毒頻率、出席股東應全程佩戴口罩並配合量測體溫、禁止飲食、報到採實(聯)名制;另外會場應保持空氣流通、報到處周圍應加強人流控管，彼此間應保持規定之社交距離等措施。

至於各公司所關切有關股東會場地人數限制的規定，依照疫情指揮中心公告疫情警戒調降為二級的集會活動人數規定，室內人數上限50人、室外人數上限100人。

集保結算所總經理朱漢強表示，雖然疫情已經降為二級警戒，但是召開股東會的防疫仍然不能鬆懈，呼籲即將召開股東會的公司，要持續做好各項防疫措施。依金管會在6月29日公告因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施規定，自8月16日至8月31日間，符合一定條件的公開發行公司，股東常會可選擇採實體股東會並以視訊輔助。

朱漢強說，配合政策建置的視訊輔助股東會平台，已進入測試階段，今年集保結算所將先提供簡易版功能，並會指派專人協助公司操作平台，歡迎符合條件的公司選擇採用，讓更多股東得以參與會議。

股東會 疫情

延伸閱讀

集保指引 精進股東會防疫

科學家擔心英格蘭解封 恐成新變種病毒溫床

餐飲可內用 柯文哲叮嚀：先吃飽再聊天「也不可邊走邊吃」

喊口號、追加預算 謝立功批中央：不食肉糜

相關新聞

台股先蹲後跳 半年報績優股領先上漲

萬寶投顧蔡明彰強調，台股上半年績效亮麗，大漲3,023點或漲幅20.5％，7月漲多修正，下跌508點或跌幅2.9％。

航運三雄交棒 聯電vs台積電到聯發科

股市的名言「漲多就是最大的利空」，第二季航海王航向世界，市場上出現一堆航運專家，似乎像是提款機，只要沾上航運就有源源不絕的財富，於是散戶瘋狂融資搶進，物極必反之下一個月時間股價就腰斬50%。

美股漲跌互見 台股跌14點開17,489點

美股開高走低，四大指數收盤漲跌互見，台股今（3）日開盤小跌14點，開在17,489點，早盤在台積電（2330）、聯發科（...

富邦期貨：電子類股目前營運展望仍延續強勁

美國7月ISM製造業PMI意外下滑至59.5，已連兩個月下滑，顯示供應鏈及勞動力短缺使製造業生產放緩，另外，7月以來，美...

美股漲跌互見 法人：台股能否續漲外資仍是關鍵

美股漲跌互見，道瓊工業指數下跌，但常影響台股電子股的費城半導體指數上漲20.97點，法人指出，外資昨天大買台股之後，今天...

類股漲幅前十 傳產占九名

電金傳產股昨（2）日皆有表現，其中傳產類股漲幅表現尤為強勢，全市場表現前十佳的類股中，傳產即占九名，航運、鋼鐵為傳產主力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。