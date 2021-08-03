疫情調降二級警戒 集保呼籲股東會防疫不鬆懈

受新冠肺炎疫情影響，今年各公司股東會延至7月至8月間召開，依集保結算所統計，自7月起公司召開股東會，股東親臨股東會現場的出席人數，比起往年有大幅下降，各公司也都能依照疫情三級警戒防疫作業指引，落實執行防疫措施，並順利召開股東會。

因應疫情指揮中心於7月23日發布訊息，自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，集保結算所依金管會指示立即滾動式精進「防疫作業指引」，在確保股東健康安全之前提下，公司召開股東會的防疫措施，著重在股東會場及公用物品(如麥克風、用筆等) 應加強消毒頻率、出席股東應全程佩戴口罩並配合量測體溫、禁止飲食、報到採實(聯)名制;另外會場應保持空氣流通、報到處周圍應加強人流控管，彼此間應保持規定之社交距離等措施。

至於各公司所關切有關股東會場地人數限制的規定，依照疫情指揮中心公告疫情警戒調降為二級的集會活動人數規定，室內人數上限50人、室外人數上限100人。

集保結算所總經理朱漢強表示，雖然疫情已經降為二級警戒，但是召開股東會的防疫仍然不能鬆懈，呼籲即將召開股東會的公司，要持續做好各項防疫措施。依金管會在6月29日公告因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施規定，自8月16日至8月31日間，符合一定條件的公開發行公司，股東常會可選擇採實體股東會並以視訊輔助。

朱漢強說，配合政策建置的視訊輔助股東會平台，已進入測試階段，今年集保結算所將先提供簡易版功能，並會指派專人協助公司操作平台，歡迎符合條件的公司選擇採用，讓更多股東得以參與會議。