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外資買超239.68億 買超這十檔最多

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 本報系資料庫
台股示意圖。 本報系資料庫

台股今（2）日收17,503.28點，三大法人中僅投信賣超，外資則是買超239.68億，統計外資買超前十大個股發現，其中電子股達6檔，買超冠軍為旺宏（2337），單日買超37,378張，但是賣超冠軍則是上周大買超的聯電（2303）。

台股今日收漲255.87點，三大法人合計買超265.41億元，其中，外資買超239.68億元，投信賣超10.82億元，自營商買超（合計）36.55億元。

外資今日買超前十大個股依序是旺宏、群創（3481）、華邦電（2344）、友達（2409）、中鋼（2002）、中信金（2891）、彩晶（6116）、玉山金（2884）、長榮（2603）、鴻海（2317）等；電子股占6檔，包括3檔面板股及2檔記憶體股，傳產股及金融股各2檔。

外資買超冠軍為旺宏，單日買超37,378張，買超第二大為群創，買超24,231張，買超第三大為華邦電，買超22,692張；貨櫃三雄今日反彈收紅，長榮收在141.5元，漲幅7.19%，外資買超11,743張，投信則是賣超2,160張，自營商買超2,217張，合計三大法人買超11,800張。

陽明（2609）仍在處置交易中，今日收在120元，漲幅2.56%，外資買超705張，投信賣超1,022張，自營商買超2,036張，合計三大法人買超1,719張；萬海（2615）收232元，漲幅3.8%，外資買超2,908張，投信買超29張，自營商買超203張，三大法人合計買超3,140張。

權王台積電（2330）今日收在590元，漲幅1.72%，外資買超8,374張，終止連六賣，投信賣超572張，自營商買超1,329張，合計三大法人買超9,131張。

外資今日賣超前十大個股依序為聯電、華泰（2329）、矽統（2363）、亞泥（1102）、華東（8110）、臺企銀（2834）、華新（1605）、東森（2614）、凌陽（2401）、明基材（8215）等。

外資上周連續兩天大買聯電，合計買超27萬6,012張，但聯電今日卻是開高走低，股價翻黑收在57.5元，跌幅0.51%，居外資單日賣超冠軍，遭外資反手賣超41,934張；外資賣超第二大為華泰，單日賣超7,725張。

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