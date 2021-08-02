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疫情警戒降至二級 股東會防疫不鬆懈

經濟日報 / 記者張瀞文／台北即時報導

疫情影響，今年各公司股東會延至7月至8月間召開。集保結算所統計，自7月起公司召開股東會，股東親臨股東會現場的出席人數，比起往年有大幅下降，各公司也都能依照疫情三級警戒防疫作業指引，落實執行防疫措施，並順利召開股東會。

因應疫情指揮中心於7月23日發布訊息，自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，集保結算所依金管會指示立即滾動式精進「防疫作業指引」，在確保股東健康安全之前提下，公司召開股東會的防疫措施，著重在股東會場及公用物品（如麥克風、用筆等）應加強消毒頻率、出席股東應全程佩戴口罩並配合量測體溫、禁止飲食、報到採實(聯)名制。

另外，會場應保持空氣流通、報到處周圍應加強人流控管，彼此間應保持規定之社交距離等措施。至於各公司所關切有關股東會場地人數限制的規定，依照疫情指揮中心公告疫情警戒調降為二級之集會活動人數規定，室內人數上限50人、室外人數上限100人。

集保結算所總經理朱漢強強調，雖然疫情已經降為二級警戒，但召開股東會的防疫仍然不能鬆懈，並呼籲即將召開股東會的公司，要持續做好各項防疫措施。

依金管會在6月29日公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」規定，自8月16日至8月31日間，符合一定條件之公開發行公司，股東常會可選擇採實體股東會並以視訊輔助。

朱漢強表示，配合政策建置的「視訊輔助股東會平台」，已進入測試階段。今年集保結算所將先提供簡易版功能，並會指派專人協助公司操作平台，歡迎符合條件的公司選擇採用，讓更多股東得以參與會議。

股東會 疫情

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