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貨櫃股反彈台股收漲255.87點 三大法人買超265.41億

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（2）日開小紅震盪後走高，貨櫃三雄反彈，權王台積電（2330）開高走高，推升指數收復17,500點大關，終場以17,503.28點作收，上漲255.87點，成交量4,360.05億元；三大法人買超265.41億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超239.68億元，投信賣超10.82億元，自營商買超（合計）36.55億元，其中自營商（自行買賣）買超17.52億元，自營商（避險）買超19.03億元。

台股今日以17,256.61點開出，一度小翻黑至17,231.22點，隨著午盤過後買盤進場拉抬權王台積電及貨櫃三雄，加上金控股走高，推升大盤漲勢擴大，收復5日線、10日線及17,500點關卡，以17,503.28點作收，漲幅1.48%。

自營商 台積電

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