廣明配發現金股利1元 邁向填息路

廣達（2382）集團旗下廣明（6188）今（2）日進行除息，派發現金股利1元，除息參考價為36.85元，以收盤價37.35元計算，填息率約達五成，穩步邁向填息之路。

廣明今日進行除息交易，派發現金股利1元，終場收在37.35元，上漲0.5元、漲幅1.35%。以收盤價計算，填息率約達五成。

廣明今年6月營收6.66 億元，月減20.3%、年減28.4%，單月營收連續三個月下滑，第2季表現不佳。對此，廣明指出，第2季原先就是傳統淡季，由於新冠疫情影響供應鏈及運輸等，都進一步壓抑業績表現。

展望下半年，廣明坦言目前能見度不足，主要是因新冠疫情影響，不僅衝擊市場需求，也衝影響到供應鏈、生產端，運輸上也有問題，因此對於下半年展望仍不明朗。

廣明因應中美貿易戰，先前已在泰國設廠，主要生產HD/SDD的代工，以及其他周邊等電子產品。今年以來，由於泰國疫情日趨嚴重，也導致市場憂心廣明該廠運作，惟廣明指出，泰國現階段疫情雖嚴重，但因公司工廠管控較佳，目前生產一切正常。