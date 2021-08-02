50萬股民看過來 00881、00878配息衝3%、6%

元大台灣50（0050）7月火速填息後，同樣人氣高昂的國泰三檔「台股國民ETF」-國泰台灣5G+（00881）、國泰永續高股息（00878）及國泰股利精選30（00701）接力在8月除息，國泰投信公告，這三檔ETF將同步在17日除息，每單位擬配發0.54元、0.3元、0.25元；最高配息率是高股息的國泰永續高股息單次、年化配息率分別達1.6%和6.5%，5G ETF的國泰台灣5G+單次也接近3%，若加上年底配息全年挑戰5-6%。

國泰台灣5G+目前擁有30萬受益人，是僅次於0050、元大高股息（0056）之後人氣第三高的ETF，接著排名第四的國泰永續高股息有超過18萬忠實粉絲，光這兩檔就有近50萬名股民，國泰股利精選30則有3.2萬，都是人氣「破萬級」的台股ETF。

其中除了國泰永續高股息是季配息，本次8月除息進入該ETF掛牌來第二年度的除息，市場預期殖利率優於第一年度，半年配的國泰台灣5G+去年底掛牌，這次首次除息，而同為半年配的國泰股利精選30，今年1月已經除息和配發0.73元，當次殖利率約3.3%。

國泰投信公告，國泰台灣5G+ 8月預計配發0.54元，2日收盤價換算的殖利率約2.99%，主要是該ETF拿到多數成分股的配息時，基金規模近400億元，配息收入可觀，加上近期基金贖回，有少部分實現的利得可做回饋，因此00881的受益人首次參與除息就有不錯配息。

對此國泰投信說明，國泰台灣5G+還有部分成分股的股息，因除權息遞延沒領到，相關配息都會累積到明年初。法人以今年指數殖利率穩於2-3%，屆時配息率應有2%左右，推算全年配息率約5-6%。

高股息的國泰永續高股息則預計發放0.3元現金，2日收盤價換算殖利率1.6%，年化配息率更達到6.5%。由於該檔已經考量高配息可能吸引資金，有收益平準金的機制能平穩配息，預估第二年度後續的三次季配息，也都可配到1.6%左右，全年有機會達到6-7%。

至於金融股為主的國泰股利精選30，因多數金控除權息延到8月，使該ETF此次評價算出僅能配發0.25元，殖利率約0.99%，若加上上半年3.3%，全年配息率約4.3%。三檔均預計17日除息，9月17日分配收益。

國泰股利精選30未領到的成分股股息，也都會遞延到明年初除息，建議投資人長期布局。