台股漲255點收17,503點 收復5、10日均線

台股今（2）日震盪後走高，午盤過後買盤進場拉抬，由台積電（2330）、長榮（2603）、富邦金（2881）等領頭走揚下，指數漲逾200點，漲勢一路擴大，終場以上漲255點，收在今日最高點的17,503點，收復5日、10日及17,500關卡，成交量達4,360億元。

國際股市止穩反彈，美股期貨電子盤走揚，陸股、港股及日經指數漲逾1%，激勵台股走高，以漲1.4%作收。台股盤面上，運輸族群反彈、電子及金融族群漲幅也在午盤後放大，類股漲幅以傳產的運輸、玻璃、鋼鐵、百貨等表現居前。

中小型股方面今日也表現亮眼，凡甲（3526）、倚強科、聚積（3527）、欣銓（3264）、威剛（3260）等走高，帶動櫃買指數上漲2.58點或1.18%，收在219.97點，收復5日、10日及月線大關。

安聯投信指出，在經過上半年持續走強後，部分傳產股在7月以來開始出現拉回，主要因市場擔心後疫情時代供需可能出現改變，以及短線內漲多所致；與此同時，近期開始出現資金重回電子股的現象，且主要集中於第2季財報表現及明年展望正向者上，在電子股中又以LED、半導體、PCB載板與工業電腦等相對表現亮眼。

展望後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，國際關係與地緣政治因子仍須密切留意，包括：中國政策動向以及內部經濟需求的長線發展，此外在利率與貨幣政策上，聯準會的動向仍將對市場帶來明顯影響，故也須高度關注其態度及相關政策規劃步調。