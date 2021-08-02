台股解析／台股新一波上攻的兩個關鍵

台股大盤指數在7月間一度寫下萬八新紀錄，但隨後出現回檔整理，尤其是強勢的航運股走跌，更加重大盤跌勢，上周一度失守季線，今（2）日指數震盪，法人認為，有機會在季線附近蘊釀新一波上攻動能，前提有兩大關鍵，一是貨櫃股止跌、二是電子股接棒成主流。

台股在7月15日衝上18,034.19點，創下歷史新高，但隨後指數壓回，一度在7月28日盤中下滑至16,893.7點，高低點下跌1,140.49點，跌幅6.32%，失守季線，不過上周四馬上大漲收復季線。

外資7月賣超台股1,220億元，創下今年次高，累積今年來賣超5,189億元，台股上周五守穩季線，7月指數下跌508.05點，跌幅2.86%；面對外資賣超壓力，台股今日以17,256.61點小紅開出，一度拉升至17,370.56點，早盤也曾翻黑至17,231.22點，盤中指數震盪。

台股上周雖收復季線，但上攻動能似有不足，法人認為，台股在初步止穩後有機會向上，但是因為在資金輪動的過程中，還未看到真正的主流，造成大盤走勢仍然震盪，法人的共識認為，航運股與電子股的輪動表現，將是牽動台股下一波攻勢的重要關鍵。

台新投顧副總黃文清表示，台股要呈現出可長可久的架構，主要有兩大因素，一是要先看航運股止跌，二是資金要穩定的流入電子股，至少占大盤成交比重要超過6成，權值股及電子股走強，就有機會再上攻。

黃文清認為17,000點已是低點，電子股題材夠，有機會繼起成為主流，布局上看好車用電手、電動車、半導體、IC設計等，基本上資金會輪動，因此首選具基本面的績優股。

華南投顧董事長儲祥生表示，牽動台股上攻的兩大關鍵，一是貨櫃股不能太弱，二是包括IC設計、半導體、MCU、高速運算等電子股要維持一定的強度，也就是要有指標股的出現，才能推升大盤再往上攻，由於7月營收將陸續公布，營收月增幅度高的個股可以留意。

法人認為，近期選股首選今年展望佳、第2季財報表現優、7月營收好且下半年營運正向等；看好電動車、半導體、PCB、金融、原物料、高殖利率股等。