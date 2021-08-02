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資金翹翹板、電子增航運降 貨櫃三雄續跌

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（2）日開高，電子股占大盤成交比重一度拉升至6成，航運股則是下降至26%左右，資金出現翹翹板效應，貨櫃三雄早盤呈現下跌，跌幅逾3~5%。

台股今日以17,256.61點開高，一度拉升至17,342.34點，指數開高走高，電子股成交占比大增，尤以IC設計股表現最為強勢，權值股台積電（2330）、聯電（2303）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等股也走高，天鈺（4961）等股亮燈漲停。

資金往電子股靠攏，航運股明顯失血，早盤占大盤成交比重降至約26%，不過，隨著電子股占比略降至57%，航運股占比略有增加。

貨櫃三雄的表現仍是市場關注重點，長榮（2603）以133元紅盤開出後翻黑，一度下滑至127元，盤中跌幅2.27%；遭處置交易的陽明（2609）開低，以114.5元開出，跌幅逾3%，第二盤下跌至110元，跌幅5.98% ；萬海（2615）以平盤223.5元開出，一度翻紅至226元，但不敵賣壓再翻黑，一度下滑至212元，盤中跌幅逾4%。

電子股 航運股

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