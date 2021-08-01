台股後市 法人：資金由傳產轉進電子趨勢明確

台股多頭暫歇，上周的周線、月線雙雙收黑，展望本周走勢，法人表示，美股與台股企業財報陸續公布，且進入除權息旺季，預期盤面仍將以類股輪轉為主，指數也將處於高檔震盪。

台股上周五尾盤在航運股下跌影響下，指數跌幅擴大，終場下跌155點，收在1萬7247點，上周周線再度收黑，全周下跌325點，周線跌幅1.85%；7月台股震盪加劇，指數一度站上萬八，但在逢高調節賣壓影響下，7月月線下跌508點，跌幅2.86%。

針對近期盤勢，安聯投信表示，一反上半年的強勢，7月以來部分傳產股出現拉回，主因在於市場擔心後疫情時代供需改變，以及短線累積漲幅過大所致。不同於非金電的疲弱走勢，資金重回電子類股，聚焦在第二季財報表現與明年展望上，在電子股中又以LED、半導體、PCB、工業電腦等表現相對亮眼。整體來看，資金由傳產轉進電子的趨勢明確。

展望台股後市，從題材面來看，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，電子股方面，受惠於第二季財報優於預期，包括：9月新iPhone發表、半導體供需失衡持續、車用題材發酵等都可留意；在傳產題材方面，原物料價格走勢，運價仍是向上趨勢。不過傳產要留意美元走勢與中國政策調控影響。

針對資金面和技術面，安聯投信台股團隊表示，法人持續賣超，大盤跌破季線，技術面有轉弱現象；當沖量能趨弱雖有利籌碼安定，但也同時減緩原先交投熱絡的市場動能。另外業要留意財報結果與股價走勢的一致性，迄今來看都是正向表現，但若出現利多不漲，則要進一步控制部位。漲多必然波動大，布局著眼2022年仍是致勝關鍵。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，7月份法人對於台股不買單，由於7月美元表現相對強勢，加上台股指數來到相對高檔，在高出低進原則下，外資從台股撤出回態勢鮮明，外資法人單月賣超金額高達1223.89億元，今年來僅次於3月賣超的1508.98億元，三大法人賣超金額達1574.84億元。不過，法人資金近期多以短期進出為主，仍可持續觀察下半年外資對台股的態度。

葉獻文表示，上周權值股較無表現，對於指數的帶動作用不大，相較之下，較具有表現的族群主要以中小型股為主，中小型股因為具有下半年解封後的強勢需求題材，且能更快反應市場對於明年的展望，相對吸引資金簇擁。由於美股與台股企業財報陸續公布，且進入除權息旺季，預期盤面仍將以類股輪轉為主，指數也將處於高檔震盪。