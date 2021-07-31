8月台股布局 投信法人建議看兩指標
時序將進入8月，投信法人認為，台股短線遇到財報公布、市場雜音多，所幸美元走弱、有利新興市場，傳產與電子股皆有表現空間，建議選股不選市，選股首重兩指標，慎選低本益比且具業績支撐的個股。
富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，由於台股指數今年以來漲幅已大，加上目前大盤來到萬七之上，短線上又遇到全球市場多雜音，操作上顯然難度增加，主力仍以內資為主，外資短進短出投資標的皆以大型權值股為主特別是半導體，內資仍看好中小電子股。
周書玄認為，目前看來美元短線有走弱趨勢，有利新興市場股市表現，其中也包含台灣股市。不過，仍應留意東南亞疫情表現狀況，因越南等地的變種病毒Delta疫情擴散，部分科技零組件供應鏈受影響，長短供應的問題可能使股價受影響，可以持續觀察第四季歐美淡季來臨後，CPU、電子載板產能是否會舒緩。
富蘭克林華美投信建議，短期台股指數向上空間不大，以整理格局為主，建議投資以電子類股為主，傳產類股為輔，投資人可挑選低本益比且具有季度業績、營收成長者，或利用台股基金投資，持續布局台灣股市下半年的表現機會。
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