跌出新紀錄！006208、00882人氣衝十萬人

全球股市震盪加劇，台股本周測試季線大關，利空重擊的陸港股更一舉回吐今年漲幅，台股掛牌ETF人氣向來「愈跌愈旺」，本周熱門商品又爆出高人氣，包括「國民ETF」元大高股息（0056）、元大台灣50（0050）受益人飆到41萬人、32萬人新高，另外兩檔也有「忠實粉絲大軍」的富邦台50（006208）、中信中國高股息（00882）受益人雙雙破十萬人，更改寫國內ETF市場紀錄。

上周台股掛牌ETF僅元大高股息、元大台灣50、國泰台灣5G+（00881）、國泰永續高股息（00878）及國泰智能電動車（00893）五檔人氣達到十萬以上，本周新增富邦台50、中信中國高股息，使「人氣十萬等級」的ETF擴大到七檔，也是富邦投信和中信投信首度有單檔ETF，累積逾十萬人氣。

值得注意是，富邦台50和中信中國高股息人氣成長的原因完全不同，富邦台50是富邦投信和富邦證合作定期定額的旗艦ETF，人氣長期穩定成長，中信中國高股息則遭遇中概股重挫，波段一跌就是10%，這也讓很多對這檔高配息ETF寄予厚望的投資人「心痛」，正面來想只能把握高股息愈跌愈買。

近一周來看，本周股市亂流再度推升ETF人氣，受益人成長冠、亞軍延續前一周由「國民ETF」的0050和0056拿下，分別增加1.1萬、8,522名受益人，人氣因此各自提升到41萬和32萬人新高。

接續是國泰智能電動車增6,892人、富邦台50增2,645人、國泰永續高股息增2,200人、中信中國高股息增2,086人、元大滬深300正2（00637L）增1,422人、富邦公司治理（00692）增1,009人，其他增加千人以下，和前一周增加的產品差異不大。

受益人來看，除了0050、0056又改寫紀錄，國泰台灣5G+仍以30萬人穩坐第三，國泰永續高股息維持第四、人氣重新突破18萬人，國泰智能電動車13萬人也飛越新關卡，再來就是富邦台50、中信中國高股息成長到10.17萬人及10.12萬人，奠定逾十萬里程，表現吸引關注。

績效來看，由於市場震盪，大多數人氣增加的ETF都繳出波段負報酬的表現，這也是投資人加碼原因。

如0056因貨櫃龍頭長榮（2603）重挫，近期績效弱於大盤，不過對比兩者表現，也可看出0056是一籃子組合和個股的長榮跌幅完全不同，長榮自7月6日高點到28日低點剛好下跌50%，同期0056跌8.2%，台股跌6.1%。0056的跌幅約是長榮的六分之一。

另有投資人說，0056這波下跌是「賠了股息又賠價差」，但這種說法矛盾一是0056去年底已經除息和填息，賠股息說法有點「怪」，二是0056 30日收盤33.9元，還是高於去年填息價的29.69元。

而先前有投資人偏好00882勝過0056，直接PK兩者配息率和績效成果，未料這波00882跌出超乎市場預期的猛烈跌勢，以該ETF 15日高點到28日低點快速跌掉11%，比台股ETF跌更兇，也呼應兩個是投資風險完全不同的市場。

對此法人分析，雖然00882遭遇政策利空，短期報復性反彈的力道不足收復失土，但ETF的特性是投資組合，相對個股風險來得低，若相關成分股逐步回穩，仍有機會提升績效。2020年新冠疫情爆發，也讓很多海內外ETF重挫，迄今景氣反彈，多數都飛越起跌點。

至於主要台股ETF來看，今年以來，同樣有不少航運股的富邦臺灣中小（00733），仍以67%績效排所有ETF第一，「高股息ETF」以元大台灣高息低波（00713）漲24%稱冠，接續FH富時高息低波（00731）漲19%，富邦臺灣高息低波（00730）漲17%，0056上漲13.19%，國泰永續高股息漲13.14%。

「ESG ETF」以元大臺灣ESG永續（00850）上漲18%最佳，富邦公司治理（00692）14%，今年掛牌的永豐台灣ESG（00888）成立來上漲3.1%。至於0050今年漲11%。