外資賣超176.59億 賣超這十檔最多

台股今（30）日收17,247.41點，三大法人賣超178.51億元，其中外資賣超176.59億元，統計外資賣超冠軍為友達（2409），賣超43,462張，但是，聯電（2303）則是外資買超冠軍，單日買超逾11萬張。

台股今日下跌155.4點，跌幅0.89%，加權指數周線再度收黑，全周下跌325.51點，周線跌幅1.85%；台股7月震盪幅度加劇，指數一度站上萬八，但逢高調節賣壓影響下，月線下跌508.05點，跌幅2.86%。

三大法人今日都是賣超，其中外資賣超176.59億元，投信賣超0.15億元，自營商賣超（合計）1.76億元；外資今日賣超前十大個股依序是友達、新光金（2888）、長榮（2603）、欣興（3037）、群創（3481）、萬海（2615）、長榮航（2618）、台玻（1802）、中鴻（2014）、華航（2610）。

外資賣超前十大中，包括3檔電子股，面板雙虎全上榜，傳產股有6檔，其中包括4檔航運股，另有1檔金融股。

外資賣超第一名為友達，單日賣超43,462張，外資賣超第二大為新光金，賣超37,879張，賣超第三大為長榮，單日賣超27,722張；另外，貨櫃股中，萬海也遭外資賣超17,486張。

外資今日買超前十大個股依序是聯電、日月光投控（3711）、華邦電（2344）、中鋼（2002）、永豐金（2890）、華泰（2329）、矽統（2363）、群益證（6005）、宏達電（2498）、凌陽（2401）。

聯電連續兩個交易日高居外資買超冠軍，今日外資買超11萬373張，連二買，投信買超聯電1,526張，連二買，自營商則是買超7,870張，連二買，三大法人合計買超聯電11萬9,770張，股價收在57.8元，創4月28日以來收盤新高。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，法人資金近期多以短期進出為主，仍可持續觀察下半年外資對台股的態度，由於美股與台股企業財報陸續公布，且進入除權息旺季，預期盤面仍將以類股輪轉為主，指數也將處於高檔震盪。