台股跌155點收17,247點 聯電巨量長紅

台股今(30)日開高走低，收盤17,247.41點，下跌155.4點，成交量5,359.65億元。本周台股較上周五(23日)下跌264.55點，周線拉出帶下影線的黑K棒。

台股早盤呈現橫盤整理，貨櫃三雄表現疲軟，但電子股仍有強勢族群撐盤，但受到美國電子期貨盤下跌，台股在中午12點30分過後的賣壓加重，短線交易賣壓湧出，壓低強勢族群及大盤指數。

台股今日仍有約4成資金集中在航運股，但貨櫃三雄表現平平，傳產股中的鋼鐵股早盤表現相對強勢，尤以不銹鋼族群漲勢較明顯。電子股今日成交占比接近5成，以聯電（2303）吸金最為耀眼，IC設計族群表現也較為強勢。聯電巨量長紅吸引資金搶進聯家軍，矽統（2363）、聯詠（3034）、智原（3035）、聯致（3585）。此外，電子通路類的聯強（2347）、燦坤（2430）、增你強（3028）、威健（3033）及文曄（3036）等股呈現強勢。

第一金投顧表示，目前布局第3季仍會向上的個股，績優股整理中將是買點，選股由業績成長強勁、且法人站在買方績優個股優先，目前半導體、半導體設備、蘋概股、Miniled、驅動 IC、快沖 IC、MCU、車用半導體等產業展望樂觀，可從相關龍頭個股布局。盤面資金於個股間輪流策動可望延續，雖可偏多操作，但須控制好資金水位與風險。