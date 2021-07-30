力積電今送件申請上市 力拚年底掛牌

晶圓代工廠力積電（6770）正式邁向上市之路，今（30）日向證交所送件申請股票上市。

力積電於本月初就舉行股東常會，順利通過申請股票上市相關議案。當時，董事長黃崇仁就表示，股東會結束後將會以最快速度送件申請，若無意外，今年12月就能順利掛牌上市。

為了讓重返上市順利，力晶科技採取切割方式，將台灣的三座晶圓廠與鉅晶合併更名為力積電，力晶則控有26%的力積電股權，另外控有大陸晶合集成國際。

由於晶合也計畫申請在大陸上市，力晶的股東同時可享有未來大陸上市的獲利成果。

由於半導體產能供不應求，帶動力積電今年營運成長，力積電首季營業利益約28億元，稅後純益約26億元，獲利比去年倍增，公司高層對今年營運顯著成長抱持樂觀看法。