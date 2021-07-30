快訊

指考地理／台灣缺水入題 「暈渲圖」首次命題考生覺得陌生

立陶宛贈我2萬劑AZ疫苗 土耳其航空載送明晨7:50抵桃機

日月光下半年業績可望逐季成長 盤中股價創新高

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

封測龍頭日月光投控（3711）昨（29）日公布第二季財報，在上半年獲利創下歷年同期新高之後，該公司預期，下半年業績可望維持逐季成長，全年獲利表現相當樂觀之下，今（30）日該股開高走高，盤中股價高點來到124.5元，創下掛牌以來的歷史新高。

在基本面表現相當亮眼之下，今日台股大盤指數雖然僅在平盤上下震盪，但是日月光投控股價早盤開高之後一路走高，盤中股價漲幅一度約大漲8%，盤中高點來到124.5元，小幅越過前波高點，創下該股掛牌以來的歷史新高。

日月光投控第二季稅後純益為103.38億元，較上季成長22%、也較去年同期大幅成長49%，第二季單季每股稅後純益為2.4元。累計今年上半年合併營收為2463.96億元，年成長20.24%，累計上半年稅後純益為188.15億元，較去年同期大幅成長多達152.92%，也創下該公司歷年同期的史上新高水準，累計今年上半年每股稅後純益達4.37元。

展望今年下半年，營運長吳田玉指出，目前看到客戶需求相當強勁，今年下半年營收將呈現逐季走揚的趨勢，明年第一季也有機會再優於今年第四季表現，日月光後市營運展望相當正向，也激勵今日股價衝高。

日月光

延伸閱讀

渣打攜日月光 簽署5.05億美元永續績效連結貸款

貨櫃股反彈吸金 航運股早盤占大盤成交比重衝上4成

台積電ADR上漲近1％ 日月光、聯電猛飆6％、7％

日月光：封測產能缺到明年

相關新聞

航運股指數7月寫五大紀錄 價量齊揚超震盪

台股指數今（30）日將收月線，而所有類股中，航運股指數7月的月線更是創下五項史上紀錄，除了價、量都是歷史新高之外，單月指...

貨櫃股反彈吸金 航運股早盤占大盤成交比重衝上4成

台股今（30）日以17,414.77點小紅開出，指數震盪，一度翻黑下滑至17,375.2點，再跌破17,400點，航運股...

台股漲11點 開在17,414點

美股溫和走高，四大指數收盤全數上漲，帶動台股今（30）日開盤上漲11點，開在17,414點，不過受台積電（2330）、聯...

聯電法說會報喜 將帶動哪些個股喜上加喜？

萬寶投顧王榮旭指出，美中股市上漲帶動台股反彈，大盤重新收復季線，暫時化解破底危機。

市場震盪 法人掃貨高價股

近期台股震盪劇烈，根據CMoney統計近五日（7/21-7/27）投信法人買賣超個股，成交金額最高的前15檔就有9檔是2...

封測吃緊到2023年 高盛喊日月光挑戰189元

上市櫃公司財報利多不斷，封測大廠日月光投控（3711）公布第2季獲利年增49%，展望第3季營收成長逾20%，封測產能更將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。