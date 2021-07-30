日月光下半年業績可望逐季成長 盤中股價創新高
封測龍頭日月光投控（3711）昨（29）日公布第二季財報，在上半年獲利創下歷年同期新高之後，該公司預期，下半年業績可望維持逐季成長，全年獲利表現相當樂觀之下，今（30）日該股開高走高，盤中股價高點來到124.5元，創下掛牌以來的歷史新高。
在基本面表現相當亮眼之下，今日台股大盤指數雖然僅在平盤上下震盪，但是日月光投控股價早盤開高之後一路走高，盤中股價漲幅一度約大漲8%，盤中高點來到124.5元，小幅越過前波高點，創下該股掛牌以來的歷史新高。
日月光投控第二季稅後純益為103.38億元，較上季成長22%、也較去年同期大幅成長49%，第二季單季每股稅後純益為2.4元。累計今年上半年合併營收為2463.96億元，年成長20.24%，累計上半年稅後純益為188.15億元，較去年同期大幅成長多達152.92%，也創下該公司歷年同期的史上新高水準，累計今年上半年每股稅後純益達4.37元。
展望今年下半年，營運長吳田玉指出，目前看到客戶需求相當強勁，今年下半年營收將呈現逐季走揚的趨勢，明年第一季也有機會再優於今年第四季表現，日月光後市營運展望相當正向，也激勵今日股價衝高。
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