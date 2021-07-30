富邦媒目標價 法人喊到2,250元

富邦媒（8454）受惠國內疫情一度升溫，第2季獲利大幅優於市場預期，國內大型投顧表示，考量台灣電商的滲透率仍低於鄰近市場，產業發展還大有可為，且富邦媒暫無顯著競爭對手，長線營運保持高成長可期，尤其營益率挑戰5.2%、將達到亞馬遜發展初期的優異表現，2023年估大賺三個股本，目標價一口氣喊到2,250元。

大型投顧原先對富邦媒目標價1,550元，不及樂觀派內外資預期，但此次喊到2,250元，為市場最高的預測。

富邦媒29日股價大漲，30日早盤再走高，惟受大盤轉跌拖累，股價轉向震盪。

投顧表示，看好富邦媒受惠疫情警戒升級，財報公布前夕內外資紛紛上修財測，實際公布的獲利仍較市場平均預期高出三到四成之多，表現搶眼。

近期國內疫情趨緩雖不利電子購物需求，但法人觀察一、疫情期間實收率偏低的3C家電及居家產品年成長49%、55%，超越美妝和時尚產品，且對供應商回饋增加，疫後產品組合好轉有利實收率，二、上半年實收率較去年同期下滑十個基點，毛利率卻增加81個基點，規模效應顯現，疫後營收可望維持年增逾25%的強成長力道；明、後年營益率逐步挑戰5.2%。

法人指出，目前台灣電商滲透率約14%，遠低於中國和韓國的35%、33%，在疫情推升網購需求，不論富邦媒或台灣市場都有大幅成長空間，以台灣基礎建設已然完備推估，2025年滲透率上看25%。

同步觀察富邦媒第2季活躍會員人數較去年同期增27%，過去不易吸引的年輕、高齡族成長快速，未來平台將新增生鮮、書籍、服飾等消費品項，以及潛在併購實體通路機會有助擴大規模，均支持營運高成長。法人樂觀今、明、後年每股純益（EPS）提升到18.5元、24.6元、31元。