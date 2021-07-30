航運股指數7月寫五大紀錄 價量齊揚超震盪

台股指數今（30）日將收月線，而所有類股中，航運股指數7月的月線更是創下五項史上紀錄，除了價、量都是歷史新高之外，單月指數的震幅之大也史上首見，近日雖然航運股出現反彈走勢，分析師仍提醒，持股比重偏高投資人仍需考慮減碼。

台股指數及各類股指數都將在今年收7月的月線，其中，近幾個月成台股最受關注類股的航運股，本月的月線更是創下五大紀錄，包括類股指數創最高點、類股單月最大成交值、成交值連續6個月增加創最長波段買氣、融資單月減少創歷史最大、融券單月減少創歷史單月最大

在類股指數方面，航運股指數在7月時一度衝高到401.46點，創歷史最高位置；也是航運股指數首度衝上400點以上。

再以指數本月的高低點位置來看，7月高點衝至401.46點，但指數下殺之後，低點則是來到239.49點，單月高低點的振幅高達40.34%，雖未再創歷史單月振幅新高，但也僅次6月的44%，類股單月振幅是史上第二大。

在成交值方面，累積至今（30）日盤中為止，航運股7月成交值累積已爆增到4.5兆元以上，毫無疑問也是單月史上最大成交值，在類股行情創高後，再急殺之下，成交值較上月大增逾三成之多。

此外，今年2月以來，航運股交投情況就持續加溫，在波段買盤、當沖資金全面進場下，2月以月以來類股成交值也逐月增加，至7月為止，已是連續第六個月成交值增長，波段買氣之熱絡也是前所未見。

本月航運股走勢堪稱驚心動魄，指數自歷史高檔，爆巨量後，下殺逾40%，連帶使得今年多、空勢力也都受到強力震盪，其中，融資統計至29日為止，單月已大減151,657張；融券也指數急跌之後，也選擇獲利了結，單月融券單月也大減123,339張，航運股7月的融資及融券減少張數，同創類股單月歷史最大量。

華南投顧董事長儲祥生表示，航運股今年獲利確實相當不錯，但屬於國際情勢創造出來的機會財，長期而言，難以維持今年獲利水準，因此，股價創下天價反應之後，出現大幅回檔是可以預期的，目前看來，類股在技術面及籌碼面都已轉弱，建議對航運股持股水位及持股成本仍高的投資人應考慮減碼。