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里昂喊「加碼」台郡 內資目標價喊上176元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導

台郡（6269）iPhone LCP量產進度樂觀，展望第3季營運強勁成長，五家內外資法說會後高喊「買進」，並有三家上修目標價，包括原先保守看台郡的里昂升評為「加碼」，目標價提高到135元，另某大型投顧原本對台郡目標價就高達153元，會後再升到176元，刷新法人圈對台郡最高的股價預測。

內外資主要調整包括里昂上修評級，某大型投顧「買進」，目標價升至176元，另一家大投顧「增加持股」，目標價139元升至154元，還有野村重申「買進」，但目標價158元略降至148元，一家大型投顧「買進」，目標價158元降到152元，摩根士丹利則喊「中立」，目標價130元上修至135元。

喊出最高價的投顧法人列舉兩點上修，包括一、台郡下半年手機LCP貢獻可望優於預期，終結去年下半年來的連續衰退表現，二、長線天線軟板商機受惠5G應用成長，台郡出貨還會提升，預估今年每股純益（EPS）成長到11.4元，2022年再挑戰14.7元，12倍本益比推算目標價為176元。

台郡 外資

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