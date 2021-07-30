聯電ADR強漲、外資喊買 盤中股價飆上3個月高點
聯電ADR連兩日強漲，28日上漲逾2%，29日猛漲7.6%，累計兩日漲幅超過10%，多家外資也在法說會後調高評等及目標價，最高喊到102.8元，外資同步喊買，激勵聯電（2303）今（30）日開高，股價衝上3個多月來新高，盤中漲幅4.94%。
聯電第2季毛利率31.3%，營益率22.2%，稅後純益 119.43億元，每股純益0.98 元；累計今年上半年毛利率29%，營益率19.3%，稅後純益223.71億元，每股純益1.83 元；展望第3季，聯電預估ASP以美元計價將季增6%，毛利率34~36%，晶圓出貨量將季增1~2%，產能利用率維持100%。
聯電法說會釋出利多消息，多家外資看好，美系外資將聯電評等新增至強烈買進，目標價由76.3元調高至102.8元；聯電ADR周四收盤上漲7.6%，每股收在10.19美元。
聯電ADR連兩天強漲，股價也走強，今日以55.8元開高，一度拉升至57.5元，盤中漲幅4.94%。
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