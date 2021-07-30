封測吃緊到2023年 高盛喊日月光挑戰189元

上市櫃公司財報利多不斷，封測大廠日月光投控（3711）公布第2季獲利年增49%，展望第3季營收成長逾20%，封測產能更將供不應求到2023年，多家外資因先前財測偏低紛紛趕忙上修，包括大小摩、高盛、滙豐等都上調長線獲利預測，最樂觀的高盛更把日月光目標價喊到189元，暫居市場第一高。

日月光ADR 29日率先反映投資人的驚喜情緒，激勵現貨30日跟著跳漲。

幾家上修的主要外資包括高盛重申「買進」，目標價166元提高到189元，滙豐維持「買進」，目標價145元升至150元，摩根大通「優於大盤」，目標價140元上修到145元，摩根士丹利「優於大盤」，目標價123元升到128元，另大和資本重申「買進」，目標價133元。國內投顧中，K投顧、S投顧也升上158元、140元。

滙豐表示，日月光第2季ATM業務動能強勁，是上一季毛利率及營益率擊敗市場預測主因，由於第3季IC ATM需求持續不錯，部門收入預估季增12%，而原本第2季較弱的EMS業務也在SiP需求提升下，營收估季增35%，使整體營收可較前一季成長20%以上，優於市場預期的11-16%。

滙豐指出，因應市場需求強勁，日月光調漲報價，第3季ATM平均單價（ASP）預估高檔有撐，毛利率則會較上一季提高1.2個百分點，EMS表現持平，整體第3季毛利率和第2季相當。更長線在封測報價逐步提高，2022年集團毛利率挑戰20%之上。

滙豐原先預期，日月光明年獲利才會超過一個股本，但上修後樂觀今年提前達陣，2021-2023年每股純益（EPS）預測達10元、12.1元及12.8元。

大和資本也樂觀，日月光第3季IC ATM受惠需求強勁及產能、報價提升，毛利率上探26.5%，中長線在5G、HPC、電動車及智慧製造需求源源不絕導入，2023年可賺近一個股本。