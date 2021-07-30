貨櫃股反彈吸金 航運股早盤占大盤成交比重衝上4成
台股今（30）日以17,414.77點小紅開出，指數震盪，一度翻黑下滑至17,375.2點，再跌破17,400點，航運股再度成為盤面亮點，另外，鋼鐵股也是上漲表現，航運股占大盤成交比重超過4成，反觀電子股占比則是較前兩日的５成下滑，早盤成交量占大盤比重約44%，僅略高於航運股。
長榮（2603）旗下長賜輪回來了，加上2.4萬TEU的Ever Ace啟航，運力增加，今日以145元開高一度拉升至150.5元，成交量居個股之冠，盤中漲幅逾2%。
陽明（2609）因應台廠需求加開班輪紓解出貨壓力，雖在處置交易中，今日以135元開高，盤中漲幅4.24%；萬海（2615）以250元開出，盤中漲幅１％。
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