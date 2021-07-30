台股漲11點 開在17,414點

美股溫和走高，四大指數收盤全數上漲，帶動台股今（30）日開盤上漲11點，開在17,414點，不過受台積電（2330）、聯發科（2454）等盤下盪影響，早盤翻黑，指數跌點約20點在上下。

在美股方面，由於領取失業救濟金人數降幅不盡理想，使投資人預期聯準會將放慢政策收緊的腳步；美國第2季GDP 成長率雖然小幅不如預期，但內容顯示消費成長強勁，且拜登政府開始推動打疫苗拿現金活動，加上第2季財報季持續表現良好，因而帶動整體股市穩健走升，道瓊與標普 500 指數盤中均一度創下歷史新高。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲153點，或0.43%，收在35084點；標普500指數上漲18.5點，或0.42%，收在4419點；Nasdaq指數上漲15點，或0.10%，收在14778點；費半指數上漲60點，或1.85%，收在3333點。

統一投股指出，昨日加權指數開高走高大漲267點，一根長紅K棒強勢收復五日均線。考量第3季產業景氣仍佳，下半年展望樂觀，且盤面指標股航運三雄強勢反彈，加上外資期、現貨同步偏多操作，配合上市櫃融資大減，短線清洗籌碼後，預期指數可望延續反彈走勢。維持擇優選股，逢低布局，選股可留意如：IC載板、Server供應鏈、APPLE供應鏈、航運、鋼鐵、汽車與電動車相關等族群。