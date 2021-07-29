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台股強彈267點收17,402點 收復季線

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。（本報系資料庫）
台股示意圖。（本報系資料庫）

國際股市止穩，港股反彈，帶動台股今（29）日跌深反彈走高，在貨櫃三雄攻漲停、晶圓雙雄走揚下，大盤指數漲幅一路擴大，終場以上漲267點，收在最高的17,402點，收復季線、17,400關卡，成交量4,687.22億元。

中小型股方面，金可-KY（8406）、驊訊（6237）、金麗科（3228）、同致（3552）等走高，激勵櫃買指數上漲4.26點或1.98%，收在219.14點，收復月均線。

盤面上，半導體族群出現反彈，受惠於聯電（2303）聯電公布第2季毛利率突破3成關卡，達31.3%，歸屬母公司淨利新台幣119.43億元，創15年來新高，每股純益0.98元，整體表現優於預期，加上外資大幅上修目標價，晶圓代工雙雄股價表現強勢，聯電上漲5.4%，收在54.6元、台積電（2330）上漲0.69%，收在583元。

第一金投顧董事長陳奕光認為，台股此波跌逾千點，昨日跌破季線，今日反彈站回季線，留意未來兩天能否有效站穩，整體而言，對台股後市表現並不悲觀，短線上大盤指數可以先向上看10日均線，中期有機會回到月線之上。在族群部分，電子族群看好晶圓代工、IC設計、ABF、遊戲，非電族群可留意營建、解封概念的食品及觀光等。

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