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貨櫃三雄強彈 午盤後全數漲停
貨櫃三雄今（29）日強彈，股價開高走高，午盤過後全數亮燈漲停，長榮（2603）、陽明（2609）率先鎖死，漲停追買單都超過1.7萬張，萬海（2615）追買單則逾2,400張；航運股占大盤成交比重37%，類股漲幅逾8%。
陽明遭證交所列入處置股票，今日起採20分鐘撮合一次，早盤以121元開出，上漲3元，漲幅2.54%，第二盤雖略下滑至120元，但隨後持續往上拉升，近午盤衝上漲停129.5元鎖死，漲停追買單逾1.7萬張。
陽明最新發出通知給客戶，預計從9月1日起將再加收綜合費率附加費(GRI)，是陽明繼7月1日、15日、8月1日及15日加收GRI費用後，2個月內連續第五度調漲運費，本土法人最新報告維持買進，目標價調高至370元。
長榮以136元開高，午盤過後也衝上漲停144.5元，漲停及市價追買單逾1.8萬張；萬海以235元開高，午盤後也衝上漲停248元，排隊等買單逾2,400張。
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