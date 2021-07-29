快訊

羽球／中華羽將首闖奧運4強！ 麟洋配擊退地主寫新猷

射箭／末局3支10分箭 林佳恩再次逆轉晉級16強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

精選龍頭企業 挑ETF不用靠零股

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
中信小資高價30前十大成分股。資料來源：台灣指數公司
中信小資高價30前十大成分股。資料來源：台灣指數公司

中信投信推出中信小資高價30ETF(00894)募集期間只要1.5萬元，就能掌握台股裡的龍頭企業，輕鬆買進小額投資人的理想標的，不用再靠零股交易，節省投資成本。

中信小資高價30 ETF經理人張逸敏表示，觀察零股交易排行，投資人多偏好高價股，就是希望利用有限的資金，參與市場熱門的趨勢成長股。特選小資高價30指數篩選條件兼顧高股價、零股熱門標的及公司財務品質，精選出PR值99的高價優質股票，以相對低的成本買進市場具競爭力的千金股、產業龍頭，既有助小資族掌握台股多頭動能，也兼具分散風險的功能。

張逸敏表示，近期美國科技大廠陸續公布財報，台灣科技廠本周也有多場法說，將對下半年景氣展望有新的指引，市場密切關注。整體而言，短期或因漲多或部分利多提前反應而有所震盪，但中長線預期仍是穩中向上。惟進入除權息旺季，且FOMC 會議在即，市場偏向保守，外資期貨淨空單仍位於高檔，影響加權指數表現。然資金市場相對寬鬆，中小型股接單能見度高者機會較大。

張逸敏表示，6月儘管受到疫情干擾，但景氣對策燈號仍續亮紅燈，也是連續第五紅，台經院今年也三度上修今年GDP年增率至5.4%，代表經濟熱絡格局不變，震盪後多方買盤有機會輪動點火，透過ETF分散布局，將能掌握個股輪動契機，並降低投資風險。

延伸閱讀

台股失守季線收跌134.65點 三大法人賣超238.89億

台股大跳水失守季線 跌134點收17,135點

台股盤中重挫逾360點 電信三雄穩健抗跌

台股早盤跌逾300點 跌破「萬七」大關

相關新聞

本土法人喊陽明目標價370元 網熱議：現在有人會信？

陽明（2609）今（29）日起10個營業日將採20分鐘撮合一次，股價止跌反彈；本土法人最新報告維持買進，且調高目標價到3...

IC設計族群輪番創高 長線看好

終端晶片市場自去年下半年供不應求，類比IC大廠德儀表示今年Q3營運展望不樂觀，英特爾則樂觀看待半導體景氣，雖市場傳出雜音，國內中小型IC似乎不受影響...

台股短線間震盪 法人：高股息基金發揮抗跌性

近期因中國科技業監管疑慮擴大，中概股及美國科技股領跌，市場恐慌情緒升高，台股亦遭拖累，在權值股王、航運帶頭下殺，加權指數...

精選龍頭企業 挑ETF不用靠零股

中信投信推出中信小資高價30ETF(00894)募集期間只要1.5萬元，就能掌握台股裡的龍頭企業，輕鬆買進小額投資人的理...

FOMC結果出爐 法人估10年期公債殖利率區間震盪

聯準會公布7月FOMC會議結果，政策利率區間、前瞻指引、購債規模皆維持不變，符合市場預期，聯準會設立國內與海外兩項常設回...

PCB需求旺 高盛喊台光電、欣興目標價260元、205元

台光電（2383）網通產品放量加上市占率提升，第2季獲利創下單季新高，外資圈看法除了最樂觀的滙豐重申270元目標價，「P...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。