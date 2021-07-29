圓展雲端視訊會議攝影機跨入醫療市場 早盤股價回升

圓展科技（3669）的雲端視訊會議攝影機加上系統整合跨入醫療系統市場，今後的商機可期，將成為業績的新來源。圓展在新商品及新商機的有利前景下，股價止跌回升，早盤一度上漲0.3元，來到 70.1元。

圓展旗下AVer USB雲端視訊會議攝影機跨入醫療系統市場，跟隨長庚醫療征戰奧運，並提供亞東加護病房，建構遠端醫療照護。

圓展指出，畫質、品質穩定度好，是被選中的要素；單機加上系統整合跨入醫療系統市場，應用的範圍很廣。

圓展對視訊會議的營運展望樂觀，持續投資成為既定方向，規劃跨入5G、AI、電動車、醫療、音訊及無線領域。圓展重視研發，有三成員工為研發人員，研發項目主要和鏡頭相關，目前專利數299項，預計全年將突破300項。上半年營收20.22億元，年增82%。