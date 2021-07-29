PCB需求旺 高盛喊台光電、欣興目標價260元、205元

台光電（2383）網通產品放量加上市占率提升，第2季獲利創下單季新高，外資圈看法除了最樂觀的滙豐重申270元目標價，「PCB多頭指標」的高盛也升到260元，大型投顧則把目標價喊到275元。另同樣繳出優異財報的IC載板大廠欣興（3037），持續獲得外資喊進，高盛重申市場最高價205元。

滙豐表示，台光電第2季毛利率、營益率都擊敗市場預測，主要受惠產品組合優化及產能利用率拉升，由於下半年向來是台光電本業的伺服器和手機產品旺季，雖部分產品的供給受限，但公司可透過調度降低衝擊，毛利率和獲利進一步成長可期，產能利用率估達100%。

滙豐指出，台光電長線更令人期待是新品創造的可觀收益，除了英特爾Whitley平台升級同步帶動400G交換器的汰換需求，看好BT載板的應用市場，台光電也向客戶送件樣本，最快今年產出小量貢獻，2022年起有機會成為現有IC載板材料外的另一大引擎。

滙豐對台光電今、明年每股純益（EPS）上修到16元、20元，是首家預測台光電明年賺逾兩個股本的外資。

高盛也看好旺季需求帶動，台光電產能利用率提高到90-95%，CCL有進一步調漲空間，此前第2季各產品調漲5-10%不等。今年底英特爾Whitley伺服器滲透率預估達到40%，400G交換器逐季來看，成長幅度挑戰翻倍。

至於欣興ABF載板產能極度稀缺，不僅2024年產能被包下，公司還考慮再開放2025年產能作為客戶選擇，在2022年計畫大量生產的楊梅廠為此將優先導入伺服器CPU及傳統PC訂單，加上欣興積極擴大資本支出以全面提升楊梅、三鶯、蘇州廠產能，支持2023年前營運成長，高盛看好評價持續提升。