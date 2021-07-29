快訊

羽球／中華羽將首闖奧運4強！ 麟洋配擊退地主寫新猷

射箭／末局3支10分箭 林佳恩再次逆轉晉級16強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PCB需求旺 高盛喊台光電、欣興目標價260元、205元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
PCB示意圖。報系資料照
PCB示意圖。報系資料照

台光電（2383）網通產品放量加上市占率提升，第2季獲利創下單季新高，外資圈看法除了最樂觀的滙豐重申270元目標價，「PCB多頭指標」的高盛也升到260元，大型投顧則把目標價喊到275元。另同樣繳出優異財報的IC載板大廠欣興（3037），持續獲得外資喊進，高盛重申市場最高價205元。

滙豐表示，台光電第2季毛利率、營益率都擊敗市場預測，主要受惠產品組合優化及產能利用率拉升，由於下半年向來是台光電本業的伺服器和手機產品旺季，雖部分產品的供給受限，但公司可透過調度降低衝擊，毛利率和獲利進一步成長可期，產能利用率估達100%。

滙豐指出，台光電長線更令人期待是新品創造的可觀收益，除了英特爾Whitley平台升級同步帶動400G交換器的汰換需求，看好BT載板的應用市場，台光電也向客戶送件樣本，最快今年產出小量貢獻，2022年起有機會成為現有IC載板材料外的另一大引擎。

滙豐對台光電今、明年每股純益（EPS）上修到16元、20元，是首家預測台光電明年賺逾兩個股本的外資。

高盛也看好旺季需求帶動，台光電產能利用率提高到90-95%，CCL有進一步調漲空間，此前第2季各產品調漲5-10%不等。今年底英特爾Whitley伺服器滲透率預估達到40%，400G交換器逐季來看，成長幅度挑戰翻倍。

至於欣興ABF載板產能極度稀缺，不僅2024年產能被包下，公司還考慮再開放2025年產能作為客戶選擇，在2022年計畫大量生產的楊梅廠為此將優先導入伺服器CPU及傳統PC訂單，加上欣興積極擴大資本支出以全面提升楊梅、三鶯、蘇州廠產能，支持2023年前營運成長，高盛看好評價持續提升。

延伸閱讀

英特爾和台積電，在晶圓代工領域的「距離」有多遙遠？

晶圓一哥贏的策略 聚焦

英特爾新藍圖 市場不認同

英特爾喊話2025年前追上 網笑台積電這點直接打趴對方

相關新聞

本土法人喊陽明目標價370元 網熱議：現在有人會信？

陽明（2609）今（29）日起10個營業日將採20分鐘撮合一次，股價止跌反彈；本土法人最新報告維持買進，且調高目標價到3...

IC設計族群輪番創高 長線看好

終端晶片市場自去年下半年供不應求，類比IC大廠德儀表示今年Q3營運展望不樂觀，英特爾則樂觀看待半導體景氣，雖市場傳出雜音，國內中小型IC似乎不受影響...

台股短線間震盪 法人：高股息基金發揮抗跌性

近期因中國科技業監管疑慮擴大，中概股及美國科技股領跌，市場恐慌情緒升高，台股亦遭拖累，在權值股王、航運帶頭下殺，加權指數...

精選龍頭企業 挑ETF不用靠零股

中信投信推出中信小資高價30ETF(00894)募集期間只要1.5萬元，就能掌握台股裡的龍頭企業，輕鬆買進小額投資人的理...

FOMC結果出爐 法人估10年期公債殖利率區間震盪

聯準會公布7月FOMC會議結果，政策利率區間、前瞻指引、購債規模皆維持不變，符合市場預期，聯準會設立國內與海外兩項常設回...

PCB需求旺 高盛喊台光電、欣興目標價260元、205元

台光電（2383）網通產品放量加上市占率提升，第2季獲利創下單季新高，外資圈看法除了最樂觀的滙豐重申270元目標價，「P...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。